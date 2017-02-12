لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1245 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 7021.6 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم اتجاها عرضيا للمؤشر في الجلسات المقبلة.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 3.6 مليار ريال مع فقدان المتعاملين الاهتمام بالسوق في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* أسهم المجموعة السعودية للاستثمار تغلق مرتفعة 5.5 بالمئة وسامبا 1.9 بالمئة وساب 3.8 بالمئة والكهرباء 2.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.04 بالمئة.

* أسهم المملكة ترتفع 2.2 بالمئة بعد صفقة مبادلة أسهم مع ديزني مقلصة مكاسبها الصباحية التي تجاوزت ستة بالمئة.