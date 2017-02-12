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لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Sun Feb 12, 2017 1:07pm GMT
 
[-] نص [+]

1245 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 7021.6 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم اتجاها عرضيا للمؤشر في الجلسات المقبلة.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 3.6 مليار ريال مع فقدان المتعاملين الاهتمام بالسوق في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* أسهم المجموعة السعودية للاستثمار تغلق مرتفعة 5.5 بالمئة وسامبا 1.9 بالمئة وساب 3.8 بالمئة والكهرباء 2.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.04 بالمئة.

* أسهم المملكة ترتفع 2.2 بالمئة بعد صفقة مبادلة أسهم مع ديزني مقلصة مكاسبها الصباحية التي تجاوزت ستة بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تغلق منخفضة 0.4 بالمئة والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة والتعاونية 0.7 بالمئة والمتقدمة 0.4 بالمئة واسمنت اليمامة 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 