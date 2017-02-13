لمحة -ارتفاع محدود للمؤشر السعودي صباحا
0734 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 7033 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن صعود المؤشر يرافقه أحجام تداول ضعيفة ولا دلائل على انعكاس الاتجاه على المدى القريب لاسيما ان المؤشرات الفنية لا تزال في منطقة محايدة.
* المتعاملون يفقدون الاهتمام بالسوق في غياب الأخبار الإيجابية المحفزة على الصعود القوي.
* أسهم المجموعة السعودية للاستثمار ترتفع 5.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والسعودية للكهرباء 1.05 بالمئة والاتصالات السعودية 0.8 بالمئة وتصنيع 0.9 بالمئة.
* أسهم سابك تخسر 0.3 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة ومعادن 0.2 بالمئة والعثيم 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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