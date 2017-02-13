لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات ضعيفة
1235 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 7059.6 نقطة.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 3.8 مليار ريال.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إنه لا توجد دلائل على انعكاس الاتجاه العرضي للمؤشر على المدى القريب.
* أسهم السعودية للكهرباء ترتفع 3.2 بالمئة وجرير 3.1 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة والإنماء 1.4 بالمئة.
* أسهم معادن تنخفض 0.5 بالمئة والاسمنت السعودية والطيار 0.8 بالمئة والعثيم 0.7 بالمئة وسبكيم 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.