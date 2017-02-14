لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0733 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.15 بالمئة إلى 7045 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يواجه مقاومة قوية قد تحد من صعوده.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة على المدى القريب.
* أسهم الراجحي تخسر 0.4 بالمئة ومعادن 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.2 بالمئة وتصنيع 0.6 بالمئة.
* أسهم سابك ترتفع 0.5 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة وسبكيم وإعمار المدينة الاقتصادية 0.5 بالمئة وزين السعودية 1.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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