لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.4 بالمئة عند 7032.7 نقطة.
* فيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق محايدة ومن المتوقع أن يواجه المؤشر مقاومة قوية في حال صعوده.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.8 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والسعودية للكهرباء 1.02 بالمئة والإنماء 1.01 بالمئة.
* أسهم صافولا ترتفع 1.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية وزين السعودية 1.1 بالمئة والسعودي للاستثمار 0.4 بالمئة والصحراء 0.3 بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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