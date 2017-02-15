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لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا وسط تداولات ضعيفة

Wed Feb 15, 2017 8:04am GMT
 
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0746 جمت -

* المؤشر السعودي يصعد 0.1 بالمئة عند 7038.5 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين في السوق لا تزال ضعيفة.

* الرياض المالية تقول إن التعافي الذي شهده المؤشر مؤخرا قصير المدى وأوشك على الانتهاء لاسيما أن المؤشرات الفنية تظهر بعض الضعف.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة والكهرباء 0.8 بالمئة والبحري 1.3 بالمئة ومعادن 0.2 بالمئة.

* أسهم جرير وينساب تخسر 1.3 بالمئة وبنك‭‭ ‬‬الرياض 0.5 بالمئة وساب 0.7 بالمئة وكيان 0.6 بالمئة.

* أسهم سافكو تخسر 0.35 بالمئة بعد توصية بتوزيع‭‭ ‬‬ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016 مقابل ثلاثة ريالات للسهم وزعتها الشركة عن الفترة المقابلة من 2015. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 