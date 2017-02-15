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لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Wed Feb 15, 2017 1:11pm GMT
 
[-] نص [+]

1250 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 7073.7 نقطة.

* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم أن يوشك الاتجاه الصاعد للمؤشر على الانتهاء قريبا.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 3.3 مليار ريال مع ضعف اهتمام المتعاملين بالسوق.

* أسهم جبل عمر ترتفع 1.9 بالمئة والكهرباء 2.7 بالمئة وسامبا 2.12 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة ومعادن 0.9 بالمئة.

* أسهم ساب تغلق منخفضة 1.14 بالمئة والاتصالات 0.4 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة وزين السعودية 1.1 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 