لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0740 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.4 بالمئة إلى 7101.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن بعض المستثمرين بالسوق يقتنصون الفرص ببعض الأسهم لكن الاهتمام لا يزال ضعيفا بوجه عام.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء ومؤشرات الاتجاه العام للسوق لا تزال بين المحايدة والسلبية.

* ارتفاع أسهم سابك 1.3 بالمئة وجبل عمر 1.1 بالمئة ومكة للتعمر 1.9 بالمئة والاتصالات السعودية والراجحي 0.4 بالمئة والتعاونية للتأمين 6.3 بالمئة.

* سهم جرير يرتفع 0.4 بالمئة بعد توصية بتوزيع 2.15 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2016.