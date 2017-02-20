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لمحة -بورصة السعودية تهبط صباحا وسط تراجع لأسهم البتروكيماويات

Mon Feb 20, 2017 7:45am GMT
 
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0733 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.33% عند 7116.05 نقطة تحت وطأة مبيعات المستثمرين على أسهم البنوك والبتروكيماويات.

* أسهم بنك الرياض تتراجع 0.91% وبنك الجزيرة والراجحي 0.4% والأول 1.7% وسابك 0.3% وينساب 1.3% وسبكيم 0.3%.

* أسهم البنوك شهدت مكاسب أمس بعد أن نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات تلقت مئات الملايين من الدولارات من الحكومة منذ بداية العام لتسوية مستحقات لها مما يعد أنباء جيدة للشركة وبنوكها المقرضة.

* أسهم المتقدمة للبتروكيماويات تنزل 0.66% وكيان 0.59% وبترورابغ 0.77% والحكير 1.24% والخضري 0.51%.

* أسهم صافولا ترتفع 0.75% واستقرار حلواني اخوان وتراجع زين 1.1% وموبايلي 0.68%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 