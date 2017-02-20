لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.96% عند 7071.9 نقطة وسط مبيعات على معظم الأسهم المقيدة.
* أسهم بنك الرياض تتراجع 1.37% وسامبا 1.12% والراجحي 1.15% وسابك 0.26% وينساب 1.3% وسبكيم 0.83% وكيان 1.18% وبترورابغ 1.16%.
* وقع الاختيار أمس الأحد على رانيا نشار لتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية لتصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك تجاري مدرج في المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
* أسهم صافولا تنزل 0.5% وموبايلي 0.45% وارتفاع زين 1.1% واستقرار المراعي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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