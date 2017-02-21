لمحة-تراجع طفيف لبورصة السعودية صباحا
0750 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.04% عند 7069.5 نقطة.
* هبوط أسهم سامبا 0.23% وبنك الجزيرة 0.37% وبتروكيم 0.5% وسبكيم 0.56% والمتقدمة للبتروكيماويات 0.22% واستقرار كيان وينساب والراجحي.
* أسهم زين ترتفع 1.6% بعد أن حصلت على رخصة الاتصالات الموحدة وسددت غرامة لموبايلي.
* أسهم موبايلي تكسب 0.23% وسابك 0.51% .
* تراجع أسهم صافولا 0.75% والمراعي 0.37% . (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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