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لمحة-ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا

Thu Feb 23, 2017 7:24am GMT
 
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0715 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.01% إلى 7063.5 نقطة.

* أسهم بنك الجزيرة تكسب 0.4% وسبكيم 0.56% وأسمنت اليمامة 0.26% وصافولا 1.04% والمراعي 0.37%.

* ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال معاملات اليوم الخميس لتصل إلى 56.36 دولار للبرميل.

* أسهم بنك الرياض تتراجع 0.46% وبتروكيم 0.73% وسابك 0.26% وينساب 0.32% وزين 0.55% وموبايلي 0.68% واستقرار كيان وبترورابغ. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 