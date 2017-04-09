لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 7078.8 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للشراء.
* الرياض المالية تقول إن أحجام التداول الضعيفة قد تحد من صعود المؤشر.
* أسهم سابك ترتفع 0.7 بالمئة والتعاونية 1.1 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة وينساب 0.8 بالمئة والمراعي 0.3 بالمئة.
* أسهم الإنماء تنخفض 2.7 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.8 بالمئة وساب 0.9 بالمئة وبنك الجزيرة 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.