لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف
1214 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.24% عند 7058.6 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن تدني قيم التداول قد يحد من صعود المؤشر.
* أسهم سابك وصافولا تغلق مرتفعة 0.9% والمراعي 0.7% وينساب 0.8% وسبكيم 1.4%.
* أسهم الإنماء تغلق منخفضة 2.7% والراجحي 0.4% والأهلي التجاري 1.03% وسامبا 1.2% وسافكو 2.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير علاء رشدي)
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