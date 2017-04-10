السعودية تستعد لأول إصدار صكوك دولارية لها بإفصاح أمريكي

من ديفيد باربوشيا

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - أدرجت السعودية إفصاحا يتعلق بمتطلبات احتجاز نسبة من مخاطر الائتمان التي ينص عليها قانون أمريكي في نشرة أول إصدار لها لصكوك دولارية من المتوقع أن تطلقها هذا الأسبوع قد تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار.

لم يسبق استخدام هذا الإفصاح الذي يقتضيه القانون وسنه الكونجرس الأمريكي بعد الأزمة المالية لتقليص المخاطر في إصدارات أخرى لصكوك سيادية.

تهدف قاعدة احتجاز المخاطر إلى تحقيق قدر من التكافؤ بين مصالح مصدري الأوراق المالية المدعومة بأصول ومصالح المستثمرين في تلك الأوراق من خلال إلزام المصدرين باحتجاز خمسة بالمئة من مخاطر الائتمان المرتبطة بالأوراق المالية التي أصدروها.

وتقول السعودية في نشرة الصكوك إنها لا تعتبر صكوكها المزمعة توريقا لكن الإصدار "قد ينضوي، فنيا، تحت صياغة قوانين احتجاز المخاطر الأمريكية".

ينظر إلى الصكوك عادة على أنها قائمة على أصول وليست مدعومة بأصول لكن بغية الامتثال لهذا القانون فسيجري شراء خمسة بالمئة على الأقل من الحجم الأساسي الإجمالي لكل شريحة مصدرة حسبما أظهرته النشرة السعودية.

وامتنعت وزارة المالية السعودية عن التعليق.

يثير هذا القرار من المملكة بعض القلق حيث قال خبير قانوني في أسواق المال لدى شركة مقرها دبي لرويترز "الناس الآن قلقون من أن قانون دود-فرانك ربما يطبق على الصكوك بشكل عام" مشيرا إلى القانون الأمريكي ذي الصلة بالإفصاح السعودي.