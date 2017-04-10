لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0740 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1% إلى 7065.1 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يمر بمرحلة من الضعف في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية تقول المؤشر يمر بمرحلة اتجاه عرضي والمؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.8% وسامبا 1.2% والمراعي 1.1% والتعاونية 0.5% وجبل عمر 0.4%
* أسهم الأسمنت السعودية تنخفض 7.1% مع بدء تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.
* أسهم سابك تخسر 0.2%. الشركة قالت اليوم إنها ستبدأ في الربع الثاني من 2017 التشغيل التجريبي لمصنعين ضمن شراكة استراتيجية مع ميتسوبيشي رايون.
* أسهم سافكو تنخفض 1.1% ومكة للتعمير 0.6% وتصنيع 0.5% وبنك الجزيرة 0.9%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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