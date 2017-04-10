لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0740 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1% إلى 7065.1 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يمر بمرحلة من الضعف في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول المؤشر يمر بمرحلة اتجاه عرضي والمؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.8% وسامبا 1.2% والمراعي 1.1% والتعاونية 0.5% وجبل عمر 0.4%

* أسهم الأسمنت السعودية تنخفض 7.1% مع بدء تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

* أسهم سابك تخسر 0.2%. الشركة قالت اليوم إنها ستبدأ في الربع الثاني من 2017 التشغيل التجريبي لمصنعين ضمن شراكة استراتيجية مع ميتسوبيشي رايون.