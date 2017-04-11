لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا وتوقعات باستمرار المسار العرضي
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.37 بالمئة عند 7036.4 نقطة.
* الرياض المالية تتوقع في تقرير حديث أن يحافظ المؤشر على المسار العرضي خلال الجلسات المقبلة في ظل ضعف قيم التداول وغياب المحفزات الدافعة للصعود.
* المتعاملون ينتظرون إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول من العام قبل تكوين مراكز جديدة.
* أسهم سامبا تغلق منخفضة 0.71 بالمئة وسابك 0.49 بالمئة وينساب 1.2 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 1.1 بالمئة وكيان 0.62 بالمئة.
* أسهم صافولا تغلق منخفضة 0.5 بالمئة وموبايلي 1.6 بالمئة وارتفاع زين 0.55 بالمئة والمراعي 1.38 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة وسافكو 1.8 بالمئة وسبكيم 2.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
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