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لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا وتوقعات باستمرار المسار العرضي

Tue Apr 11, 2017 1:03pm GMT
 
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1250 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.37 بالمئة عند 7036.4 نقطة.

* الرياض المالية تتوقع في تقرير حديث أن يحافظ المؤشر على المسار العرضي خلال الجلسات المقبلة في ظل ضعف قيم التداول وغياب المحفزات الدافعة للصعود.

* المتعاملون ينتظرون إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول من العام قبل تكوين مراكز جديدة.

* أسهم سامبا تغلق منخفضة 0.71 بالمئة وسابك 0.49 بالمئة وينساب 1.2 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 1.1 بالمئة وكيان 0.62 بالمئة.

* أسهم صافولا تغلق منخفضة 0.5 بالمئة وموبايلي 1.6 بالمئة وارتفاع زين 0.55 بالمئة والمراعي 1.38 بالمئة‭‭ ‬‬والراجحي 0.8 بالمئة وسافكو 1.8 بالمئة وسبكيم 2.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
 