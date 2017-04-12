تراجع أرباح ساب السعودي 9% في الربع/1
القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) سادس أكبر مصرف في السعودية من حيث الأصول انخفاضا بنسبة 9.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من هذا العام.
وبحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء قال البنك التابع لاتش.اس.بي.سي هولدنجز إنه حقق ربحا بلغ 1.036 مليار ريال (276.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 مارس آذار مقارنة مع 1.142 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "ارتفاع مصاريف العمليات" نتيجة ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان ومخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية.
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