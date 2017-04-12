لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا

0718 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.28 بالمئة إلى 7056.04 نقطة.

* أسهم ساب تكسب 1.37 بالمئة على الرغم من تراجع الأرباح الفصلية 9.3 بالمئة إلى 1.036 مليار ريال.

* أسهم سابك تخسر 1.98 بالمئة بعد إعلان الشركة اليوم عن توزيع ريالين للسهم في 23 أبريل نيسان عن النصف الثاني من 2016.

* أسهم المملكة القابضة ترتفع 0.95 بالمئة بعد الإعلان اليوم عن توزيع 0.50 ريال للسهم من الأرباح المبقاة على أربعة أقساط.

* أسهم زين تقفز 9.8 بالمئة بعد تحول الشركة للربحية في الربع الأول من هذا العام.

* أسهم سامبا تصعد 0.96 بالمئة والراجحي 0.77 بالمئة ومصرف الإنماء 0.34 بالمئة وسبكيم 1.1 بالمئة وكيان 0.63 بالمئة وبترورابغ 2.7 بالمئة واستقرار ينساب وبنك الرياض.