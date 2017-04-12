مصادر: أوامر الاكتتاب بأول صكوك دولارية للسعودية 25 مليار دولار
دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن أوامر الاكتتاب في باكورة إصدارات السعودية من الصكوك المقومة بالدولار بلغت نحو 25 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تكون الصكوك الصادرة على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات أكبر إصدار سندات إسلامية على الإطلاق لتتخطي الصكوك البالغة قيمتها أربعة مليارات دولار التي أصدرتها قطر في 2012. وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة للإصدار أن سجل أوامر الاكتتاب سيُغلق في وقت لاحق اليوم.
تحدد السعر الاسترشادي الأولي، الذي أفصح عنه أمس الثلاثاء، للسندات الإسلامية الأولية غير المضمونة في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات وفي حدود 155 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير)
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