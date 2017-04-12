مقدمة 1-مستثمرون: السعودية تركز على الحجم في أول صكوك دولارية

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من ديفيد باربوشيا

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - قال مستثمرون في أدوات الدخل الثابت إن أوامر الاكتتاب في باكورة إصدارات السعودية من الصكوك الدولية تجاوزت 25 مليار دولار اليوم الأربعاء مما يعزز التوقعات بأن المملكة ربما تسعى ألا يقل حجم الإصدار عن عشرة مليارات دولار.

تجمع السعودية تمويلا من الخارج لتنويع مصادر إيراداتها وسد عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية.

وباكورة السندات الإسلامية الدولارية السعودية، الذي من المتوقع أن يكون أكبر إصدار صكوك على الإطلاق، سيكون ثاني عملية ضخمة من نوعها بعد إصدارها أول سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وهو أكبر بيع سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.

وأفصحت المملكة عن السعر الاسترشادي الأولي أمس الثلاثاء وجاء في نطاق 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات وفي حدود 155 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات. ويفوق هذا التسعير التوقعات مما يضع السندات الإسلامية الجديدة عند هامش أوسع 20 نقطة أساس عن السندات التقليدية القائمة الصادرة في أكتوبر تشرين الأول وتستحق في 2012 و2026.

ويقول المستثمرون إن السعر الاسترشادي تقلص بواقع عشر نقاط أساس اليوم الأربعاء مما يعني أن السندات الإسلامية ما زالت بعلاوة معقولة مقارنة مع الإصدارات التقليدية المناظرة.

وقال أحد المصرفيين العاملين في أسواق الدين بدبي ولا علاقة له بالعملية إن السعودية كان بإمكانها استهداف مستثمري التمويل الإسلامي أو فتح الإصدار أمام مستثمرين آخرين أيضا لزيادة الحجم.