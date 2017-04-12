أسهم بنوك الخليج ترتفع بدعم نتائج الربع/1 وسهم زين السعودية يقفز

من سيلين أسود

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أسهم القطاع المالي في منطقة الخليج اليوم الأربعاء مدعومة بالنتائج المالية الإيجابية التي حققتها بنوك المنطقة بشكل عام في الربع الأول بينما قفز سهم زين السعودية بالحد الأقصى اليومي بعدما سجلت ثالث أكبر شركة اتصالات في المملكة أول ربح فصلي لها على الإطلاق.

وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف من حيث الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، واحدا في المئة بعدما سجل المصرف صافي ربح بلغ 3.2 مليار ريال (879 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار بزيادة 12 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين لدى أرقام كابيتال بربح قدره ثلاثة مليارات ريال.

وسجلت أسهم البنوك القطرية الأخرى أيضا أداء قويا إذ صعد سهم البنك التجاري القطري 2.4 في المئة. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة.

وفي السعودية، حققت أسهم البنوك أداء قويا أيضا مع صعود أسهم جميع البنوك المدرجة وعددها 12 بنكا ماعدا واحد. وتعززت الثقة في القطاع بعدما سجل بنك ساب أرباحا جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. وارتفع سهم البنك 2.3 في المئة.

وقفز سهم زين السعودية بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة إلى 10.05 ريال في الدقائق الأولى من جلسة التداول بعدما سجلت الشركة أول صافي ربح فصلي لها على الإطلاق منذ إدراجها في 2008 بلغ 45 مليون ريال. وجاء ذلك مقابل خسارة قدرها 249.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي ومتجاوزا تقديرات المحللين لخسارة قدرها 104 ملايين ريال.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى منافسيها الرئيسيين الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين صعدت أسهمهما 1.8 في المئة و7.1 في المئة على الترتيب.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة في أكبر حجم تداول يومي خلال شهر. لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة مدرجة في البورصة تراجع 1.2 في المئة بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح اليوم الأربعاء.