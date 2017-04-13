Fri 4 Aug 2017 | 5:39 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إعادة-السعودية تحدد حجم أول صكوك دولارية عند 9 مليارات دولار

Thu Apr 13, 2017 6:13am GMT
 
[-] نص [+]

(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة حددت الحجم الإجمالي لأول إصداراتها من السندات الإسلامية الدولية عند تسعة مليارات دولار مقسمة على شريحتين متساويتين لأجل خمس وعشر سنوات.

وقال البيان إن المملكة تلقت طلبات اكتتاب بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار مما يشير إلى "طلب قوي".

والسندات ستكون أكبر صكوك تصدر على الإطلاق. كانت مصادر في سوق أدوات الدخل الثابت توقعت أن يتجاوز حجم الإصدار عشرة مليارات دولار. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 