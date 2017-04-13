إعادة-السعودية تحدد حجم أول صكوك دولارية عند 9 مليارات دولار

(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

الرياض 13 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة حددت الحجم الإجمالي لأول إصداراتها من السندات الإسلامية الدولية عند تسعة مليارات دولار مقسمة على شريحتين متساويتين لأجل خمس وعشر سنوات.

وقال البيان إن المملكة تلقت طلبات اكتتاب بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار مما يشير إلى "طلب قوي".