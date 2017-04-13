لمحة-ارتفاع طفيف للبورصة السعودية صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.06 بالمئة إلى 7103.4 نقطة.
* أسهم مصرف الراجحي تزيد 0.38 بالمئة وينساب 0.83 بالمئة وبترورابغ 0.74 بالمئة وسابك 0.25 بالمئة وحلواني اخوان 1.5 بالمئة وزين 3.98 بالمئة.
* أسهم بنك الجزيرة تفتح منخفضة 0.42 بالمئة ومصرف الإنماء 0.34 بالمئة وكيان 0.6 بالمئة وصافولا والمملكة القابضة 0.94 بالمئة وموبايلي 1.1 بالمئة واتحاد عذيب 2.5 بالمئة واستقرار المراعي وجرير وسبكيم. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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