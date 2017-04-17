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البورصة السعودية ترتفع بدعم من قطاع الاتصالات وسهم إشراق في أبوظبي يتعافى

Mon Apr 17, 2017 3:11pm GMT
 
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من سيلين أسود

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أسهم شركتي اتصالات في السعودية اليوم الإثنين بفعل آمال في تحسن أوضاعهما بينما صعد سهم إشراق العقارية بأبوظبي مدعوما بخطة للتحالف مع مبادلة الحكومية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة مع صعود سهم زين السعودية 8.9 في المئة وسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 3.6 في المئة. وسجلت زين الأسبوع الماضي أول صافي ربح فصلي في تاريخها وهو ما أذكى آمالا بتحسن أوضاع موبايلي التي تكافح أيضا لجلب أموال.

وقال إياد غلام كبير محللي الأسهم لدى الأهلي كابيتال "أعتقد أن السوق تتوقع أن تسجل موبايلي أرباحا مثلما فعلت زين.

"لكن لا أتوقع أن تتمكن الشركة من تحقيق نمو قوي في المبيعات مثل زين وربما تظل التكاليف مرتفعة نسبيا."

وتتوقع الأهلي كابيتال أن تسجل موبايلي خسارة بنحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

وبدأت البنوك السعودية الجلسة بأداء قوى لكنها ما لبثت أن هبطت كثيرا من مستوياتها المرتفعة. وارتفع سهم بنك الجزيرة بنحو 2.6 في المئة في أوائل التعاملات بعدما تجاوزت أرباحه للربع الأول من العام التوقعات لكنه أغلق منخفضا 0.9 في المئة.

وصعدت أسهم بنوك أكبر حجما مثل مصرف الراحجي وبنك الرياض في أوائل التداول لكنها أغلقت مستقرة.

وتراجع سهم البنك السعودي للاستثمار 1.8 بالمئة مسجلا أسوأ أداء في القطاع. وقبل بدء جلسة التداول، أظهرت بيانات البورصة أن شركة الإنشاءات المتعثرة ماليا سعودي أوجيه باعت حصة قدرها 2.8 بالمئة في البنك السعودي للاستثمار مخفضة بذلك حصتها في المصرف إلى 5.8 بالمئة. ولم يتم الكشف عن هوية المشترين.   يتبع
 