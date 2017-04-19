أرباح بنك البلاد السعودي تقفز 31.5% في الربع/1

القاهرة 19 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نموا نسبته 31.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من هذا العام.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 229.4 مليون ريال (61.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 174.5 مليون قبل عام.