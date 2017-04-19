مقدمة 1-البنك الإسلامي للتنمية يستهدف حصة 10% في بورصة اسطنبول

(لإضافة تفاصيل)

من برناردو فيزكاينو

19 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول كبير في البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقرا إن البنك يخطط للاستحواذ على حصة لا تقل عن عشرة بالمئة في البورصة التي تديرها الدولة في تركيا مع اتجاه البنك المتعدد الأطراف لزيادة نشاطه في البلاد.

وقال مدير إدارة التعاون وتعبئة الموارد عبد الحكيم الواعر إن البنك يتوقع استكمال المفاوضات مع بورصة اسطنبول خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر ضمن جهود أوسع نطاقا لتطوير التمويل الإسلامي في تركيا.

ونادرا ما يهتم البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على تصنيف ‭‭‭AAA‬‬‬ بمثل هذه الاستثمارات. ويركز البنك في الأساس على التوسع في تمويل التجارة والمنح في الدول الأعضاء بالبنك البالغة عددها 57 دولة، لكن تركيا يُنظر إليها كسوق رئيسية لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي.

وقال الواعر لرويترز في وقت متأخر أمس الثلاثاء "الصورة الأكبر هي تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع تركيا، هذا مجرد انخراط واحد. نرغب في المساعدة بتطوير تركيا لتكون مركزا ماليا إسلاميا."

وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية وقع اتفاق تعاون مع بورصة اسطنبول في نوفمبر تشرين الثاني وثمة مناقشات تجرى حاليا لاتخاذ قرار بشأن تحديد الحجم والإطار الزمني للحصة.

يبلغ رأس المال المساهم به للبورصة 423 مليون ليرة (115.6 مليون دولار) مما يجعل قيمة العشرة بالمئة 42.3 مليون ليرة.