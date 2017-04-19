لمحة-ارتفاع طفيف للبورصة السعودية عند الإغلاق
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.08 بالمئة عند 6948.06 نقطة.
* أسهم البنك السعودي للاستثمار ترتفع 2.43 بالمئة بعد ارتفاع الأرباح الفصلية 64 بالمئة.
* أسهم الراجحي تصعد 0.39 بالمئة وكيان 1.74 بالمئة وجرير 0.6 بالمئة والحكير واحدا بالمئة وصافولا 1.68 بالمئة وزين 0.91 بالمئة واستقرت أسهم سابك وبنك الرياض وسبكيم وبترورابغ.
* أسهم سامبا تنزل 0.24 بالمئة وبنك البلاد 0.54 بالمئة رغم ارتفاع ارباحه الفصلية.
* أسهم ينساب تتراجع 0.85 بالمئة والمراعي 0.34 بالمئة وموبايلي 0.22 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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