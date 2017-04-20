لمحة-البورصة السعودية تهبط صباحا
0745 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.52 بالمئة إلى 6912.10 نقطة.
* أسهم سامبا تتراجع 0.24 بالمئة والراجحي 0.39 بالمئة وسابك 1.02 بالمئة وينساب 0.43 بالمئة وسبكيم 1.61 بالمئة وبترورابغ 0.37 بالمئة وبتروكيم 0.76 بالمئة.
* أسهم جرير تنزل 0.4 بالمئة والحكير 0.99 بالمئة وصافولا 1.18 بالمئة والمراعي 0.34 بالمئة وزين 1.36 بالمئة وارتفاع موبايلي 0.22 بالمئة واستقرار بنك الرياض. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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