لمحة-تراجع طفيف لبورصة السعودية صباحا
0721 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.07% إلى 6963.9 نقطة بعد أن كان مرتفعا في أول عشر دقائق من التداولات.
* أسهم بنك الجزيرة تخسر 0.42% وبنك البلاد 0.27% وسبكيم 0.28% وكيان 0.57% وبترورابغ 0.37% وجرير 0.18% وزين 0.49% وموبايلي 7.4%
* أسهم الحكير تصعد 10.34% بعد قفزة كبيرة في صافي ربح الفصلي.
* أسهم المراعي ترتفع 0.68% وحلواني إخوان 0.7% والمملكة القابضة 0.49% والراجحي 0.4% وسامبا 0.48% واستقرار سابك وينساب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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