لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0720 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 6957 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المتعاملين ينتهجون الحذر مع غياب العوامل الجديدة الدافعة لتحسن السوق.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال إيجابية بشكل طفيف وهناك احتمال لمزيد من الارتفاعات.
* أسهم التعاونية تنخفض 1.04 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة.
* أسهم الحكير ترتفع 5.3 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة والطيار 1.2 بالمئة وزين السعودية 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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