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البنك الأول السعودي يطلق محادثات اندماج مع ساب

Tue Apr 25, 2017 3:05pm GMT
 
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دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك الأول، أقدم مصرف في السعودية، اليوم الثلاثاء إنه وافق على بدء محادثات تمهيدية للاندماج مع بنك ساب التابع لإتش.إس.بي.سي هولدنجز.

وأضاف أن الدخول في محادثات لا يعني بالضرورة أن الاندماج سيحدث.

وعين رويال بنك أوف سكوتلند مصرف كريدي سويس لبيع حصته البالغة 40 بالمئة في البنك الأول، الذي كان يسمى في السابق البنك السعودي الهولندي، بحسب ما قالته مصادر لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن جانبه أعلن بنك ساب إن مجلس إدارته قرر بدء محادثات أولية مع البنك الأول بشأن اندماج محتمل.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 