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لمحة-البورصة السعودية تصعد صباحا

Thu Apr 27, 2017 7:11am GMT
 
[-] نص [+]

0705 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة عند 6924.5 نقطة.

* أسهم الراجحي تزيد 0.4 بالمئة وسابك 0.53 بالمئة وينساب والمتقدمة للبتروكيماويات 0.45 بالمئة وبنك الجزيرة 0.43 بالمئة والمراعي 1.03 بالمئة وزين 0.97 بالمئة واستقرار كيان وبترورابغ.

* أسهم بنك الرياض تتراجع 0.48 بالمئة وسامبا 0.47 بالمئة وبتروكيم 0.52 بالمئة وسبكيم 0.59 بالمئة والحكير 0.86 بالمئة وصافولا 0.94 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 