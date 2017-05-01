مصادر: السعودية للكهرباء تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك دولارية
الرياض أول مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين إن الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة تجري محادثات مع بنوك إقليمية وأجنبية بشأن إصدار للصكوك مقوم بالدولار الأمريكي.
وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يتجاوز الإصدار الجديد مليار دولار. ولم يرد متحدث باسم الشركة على طلب للتعقيب.
كانت السعودية للكهرباء أصدرت صكوكا بقيمة 2.5 مليار دولار في 2014 تولى ترتيبها دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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