مقدمة 1-مصادر: السعودية للكهرباء تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك دولارية

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من ديفيد باربوشيا

الرياض أول مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين إن الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة تجري محادثات مع بنوك إقليمية وأجنبية بشأن إصدار للصكوك مقوم بالدولار الأمريكي.

وتقترب الشركة من تعيين البنوك لترتيب العملية التي قال أحد المصادر إن من المرجح أن تتجاوز المليار دولار.

ولم يرد متحدث باسم الشركة على طلب للتعقيب.

يدرس عدد من الشركات بالمملكة تدبير التمويل عن طريق سندات محلية ودولية لتعويض تراجع الإيرادات الناتج عن أسعار النفط المنخفضة.

وأصدرت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية صكوكا هي الأولى لها في السوق المحلية في أبريل نيسان بلغت قيمتها ما يعادل ثلاثة مليارات دولار ومن المتوقع أن تصدر شركة أخرى للمرافق هي أكوا باور سندات دولية بما لا يقل عن 600 مليون دولار هذا الأسبوع وفقا لمصرفيين.

كانت السعودية للكهرباء أصدرت صكوكا بقيمة 2.5 مليار دولار في 2014 تولى ترتيبها دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.