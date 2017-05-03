بنك ساب السعودي يوزع 0.35 ريال للسهم في 4 مايو عن النصف/2
القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) سادس أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول اليوم الأربعاء إنه سيوزع 0.35 ريال للسهم في الخامس من مايو أيار عن أرباح النصف الثاني من 2016.
يعادل هذا المبلغ الأرباح النقدية التي وزعها البنك على المساهمين في الفترة المقابلة من 2015.
وستكون أحقية الأرباح لحاملي سهم البنك حتى نهاية جلسة تداول 25 أبريل نيسان الماضي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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