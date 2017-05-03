لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة

* كان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان استبعد في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية إجراء حوار مع إيران الخصم اللدود لبلاده وتعهد بحماية المملكة مما وصفه بجهود طهران للهيمنة على العالم الإسلامي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)