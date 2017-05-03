الأسهم السعودية تهبط مع انخفاض النفط وتباين بقية أسواق المنطقة

من سيلين أسود

دبي 3 مايو أيار (رويترز) - هبطت أسهم السعودية اليوم الأربعاء بعد أن انخفضت أسعار النفط ولم تجد معنويات المستثمرين دعما يذكر في مقابلة أجراها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكبر مسؤول عن السياسة الاقتصادية بالمملكة، بينما تباين أداء بقية بورصات المنطقة في تعاملات هادئة.

وهبط سهم المتقدمة للبتروكيماويات 2.5 في المئة بعدما حققت الشركة المصنعة للبولي بروبيلين أرباحا صافية قدرها 124 مليون ريال (33.1 مليون دولار) في الربع الأول، بانخفاض 12.9 في المئة عن مستواها قبل عام ودون توقعات الأهلي كابيتال البالغة 149 مليون ريال.

وتراجعت أسهم شركات أخرى بقطاع البتروكيماويات أيضا بعد هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت دون 51 دولارا للبرميل الليلة الماضية ليسجل أدنى مستوي إغلاق منذ بداية العام. وفقد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة في تعاملات محدودة.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الحكومة ستركز على الاستثمار في قطاع التعدين وتطوير صناعة الأسلحة، ودعم النمو في قطاع السيارات وتحسين الخدمات اللوجستية بالمملكة بحرا وجوا.

وقال أيضا إن السلطات ستعلن عن برنامج لمعالجة أزمة نقص المساكن الخاصة في السعودية في الربع الثالث من هذا العام. لكنه امتنع عن ذكر الإطار الزمني أو الإنفاق المتوقع على هذه المشاريع.

ومن بين الشركات التي قد تستفيد من الاستثمارات الصناعية الحكومية شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي ارتفع سمهما 0.3 في المئة، ليواصل المكاسب البالغة 4.6 في المئة التي حققها في الجلسة السابقة، لكن سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات تخلى عن معظم المكاسب التي حققها أمس الثلاثاء وهبط 2.9 في المئة.

وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الشركة الوحيدة المدرجة بين الشركات العاملة مباشرة في التعدين، 0.5 في المئة. وزاد سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 0.7 في المئة.