لمحة -المؤشر السعودي يهبط صباحا وانخفاض سهمي صافولا والتصنيع بعد نتائج الربع/1
0726 جمت -
* المؤشر السعودي يهبط 0.26% إلى 6912 نقطة.
* سهم صافولا ينخفض 1.07% إلى 41 ريالا بعد تراجع كبير في الأرباح.
* أرباح صافولا السعودية تهوي في الربع الأول لتسجل 4.8 مليون ريال من 119.4 مليون قبل عام.
* سهم التصنيع يهبط 2.1% إلى 16.1 ريال رغم التحول إلى تحقيق أرباح في الربع الأول.
* التصنيع قالت إنها حققت 103.3 مليون ريال (27.5 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل خسارة قدرها 103.5 مليون ريال قبل عام.
* هبوط أسهم مصرف الراجحي 0.4% وموبايلي 0.5% وبتروكيم 1.6% والخضري 0.8% ومعادن 1.2%.
* ارتفاع أسهم زين 0.5% والمراعي 0.3% ودار الأركان 0.8% وكيان 0.6% ونماء للكيماويات 2.7% واستقرار سهم سابك. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير معتز محمد)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.