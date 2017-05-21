لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا بعد الإعلان عن صفقات بعشرات المليارات مع شركات أمريكية
0715 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع صباحا 0.89% إلى 6999.6 نقطة.
* وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات أمس السبت مع سعي الرياض لتطوير اقتصادها المعتمد على النفط وذلك أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب للملكة.
* أسهم سامبا تكسب 1.15% والراجحي 0.4% وسابك 0.77% وبتروكيم 1.9% وينساب 0.9% .
* ارتفاع أسهم سبكيم 1.25% وكيان 1.16% وبترورابغ 0.81%.
* شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية قالت أمس إنها وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية. وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن الصفقات المبرمة مع جميع الشركات تتجاوز 200 مليار دولار.
* أسهم الحكير ترتفع 1.07% وصافولا 0.25% والمراعي 0.32% وزين 0.49% وموبايلي 0.72% وتراجع جرير 0.18%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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