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لمحة-بورصة السعودية تغلق مرتفعة مع زيارة ترامب للمملكة

Sun May 21, 2017 12:11pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.76 بالمئة عند 6990.53 نقطة مع توقيع الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب للملكة.

* أسهم بنك الرياض تزيد 0.48 بالمئة وسامبا 1.15 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة وسابك 1.54 بالمئة وبتروكيم 1.61 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة وسبكيم 0.63 بالمئة وكيان 1.16 بالمئة.

* أسهم صافولا ترتفع 0.49 بالمئة والمراعي 0.32 بالمئة وموبايلي 0.24 بالمئة وجرير 0.36 بالمئة واستقرار زين وبترورابغ والحكير وتراجع اتحاد عذيب 0.56 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 