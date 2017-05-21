لمحة-بورصة السعودية تغلق مرتفعة مع زيارة ترامب للمملكة

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.76 بالمئة عند 6990.53 نقطة مع توقيع الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب للملكة.