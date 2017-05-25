سهم إزدان القطرية يهبط بعد الموافقة على شطبه والنفط يقود سوق السعودية للتراجع

من سيلين أسود

دبي 25 مايو أيار (رويترز) - انخفضت أسهم إزدان القابضة أكبر شركة قطرية لتطوير العقارات عشرة في المئة اليوم الخميس بعدما وافق مساهموها مبدئيا على تحول الشركة إلى مساهمة خاصة، في الوقت الذي دفع فيه انخفاض أسعار النفط الخام مؤشر الأسهم السعودية للتراجع في الساعة الأخيرة من التعاملات.

وقالت مجموعة إزدان القابضة، المملوكة في أغلبيتها لأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، إن مساهميها المعترضين على قرار شطب أسهم الشركة، سواء من حضروا الاجتماع أو الغائبين، يمكنهم التخارج من مراكزهم في غضون 60 يوما.

وقالت الشركة في بيان إنها "فوضت مجلس الإدارة بتعيين مقيمين لإعداد بيان مالي بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لها مع بيان القيمة العادلة للسهم كما في تاريخ 30-4-2017". وأغلق السهم عند 13.95 ريال اليوم.

وعلى الرغم من إدراج أسهمها على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، فإن الأموال الأجنبية تشكل حصة صغيرة للغاية من ملكية الشركة. وبلاك روك وفانجارد هما أكبر المساهمين غير العرب وتملكان معا 0.6 بالمئة فقط من أسهم شركة العقارات وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وارتفعت معظم الأسهم الأخرى في الدوحة لتتجاهل بدرجة كبيرة التوتر السياسي المتصاعد بين قطر وجيرانها الخليجيين.

وفقد مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة ليبلغ مستوى منخفضا جديدا في هو الأدنى في ستة أشهر في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على جني الأرباح ويبيعون أسهما في شركات ربما تعاني من تباطؤ النشاط في أشهر الصيف التي تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وهبط سهم دي.إكس.بي انترتينمنتس 2.8 في المئة وانخفض سهم الشركة التي تدير فنادق ومتنزهات ترفيهية بشدة في سبع جلسات من بين آخر 11 جلسة.