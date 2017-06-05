لمحة-بورصة السعودية تتراجع صباحا بعد قطع العلاقات مع قطر
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* المؤشر السعودي انخفض 0.17% إلى 6915.47 نقطة بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".
* أسهم سابك تنزل 0.2% وسبكيم 0.69% وبترورابغ 1.01% ومصرف الإنماء 0.42% وصافولا 0.68% والمراعي 0.86% وزين 0.66%.
* ارتفاع أسهم موبايلي 0.29% والراجحي 0.32% واستقرار المتقدمة للبتروكيماويات وبنك الرياض. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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