لمحة-بورصة السعودية ترتفع بعد قطع العلاقات مع قطر

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.54 بالمئة إلى 6964.83 نقطة بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".