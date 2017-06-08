لمحة-بورصة السعودية تهبط صباحا وسط استمرار التوترات الخليجية

* المؤشر السعودي يهبط 0.5% إلى 6911.4 نقطة وسط ضغوط بيعية شملت تقريبا جميع الأسهم القيادية والمتوسطة في السوق.

* منطقة الخليج تشهد حالة من التوترات بعدمات قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر هذا الأسبوع متهمة إياها بدعم الإرهاب.