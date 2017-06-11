لمحة -الأسهم السعودية تغلق على انخفاض
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.82 بالمئة إلى 6809.2 نقطة.
* ارتفاع أسهم صافولا 1.55 بالمئة والمراعي 0.85 بالمئة واللجين 0.8 بالمئة.
* هبوط أسهم البنك الأهلي 0.94 بالمئة ومصرف الراجحي 0.16 بالمئة وسابك 0.4 بالمئة وبتروكيم 3.5 بالمئة ونماء للكيماوايات خمسة بالمئة.
* سهم المملكة يهبط 0.6 بالمئة وزين 2.8 بالمئة ودار الأركان ستة بالمئة والخضري أربعة بالمئة ومعادن 1.9 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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