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لمحة-بورصة السعودية تغلق على ارتفاع بدعم من سابك وأسهم المصارف

Sun Jun 18, 2017 12:06pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.89% عند 6881.4 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تكسب 0.78% والراجحي 1.3% وسامبا 1.57% وساب 1.77% والأول 0.18% واستقرار بنك البلاد.

* أسهم سابك تصعد 2.2% وبتروكيم 0.48% وينساب 0.18% وسبكيم 0.92% وصافولا 4.99% والمراعي 0.97%.

* وتراجع كيان 0.12% وبترورابغ 1.07% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.04% وزين 2.19% وموبايلي 0.81% واتحاد عذيب 9.97%.

* (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير هالة فنديل- هاتف 0020223948031)
 