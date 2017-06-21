لمحة-صعود قوي للأسهم السعودية صباحا بعد مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

* المؤشر السعودي يصعد 2.12% إلى 7099.89 نقطة بعدما قال التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء إن الأمير محمد بن نايف بايع الأمير محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد.