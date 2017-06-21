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لمحة-صعود قوي للأسهم السعودية صباحا بعد مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

Wed Jun 21, 2017 7:22am GMT
 
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0716 جمت -

* المؤشر السعودي يصعد 2.12% إلى 7099.89 نقطة بعدما قال التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء إن الأمير محمد بن نايف بايع الأمير محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد.

* أسهم سامبا تقفز 4.4% والراجحي 2.03% وبنك الرياض 1.16% وسابك 1.57% وينساب 1.25% وسبكيم 1.04% وكيان 1.08% وبترورابغ 0.89%.

* أسهم المتقدمة للبتروكيماويات تكسب 1.83% وجرير وزين 0.58% والحكير 2.2% وصافولا 1.05% والمراعي 6.67% وموبايلي 1.32%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 