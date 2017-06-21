لمحة-صعود قوي للأسهم السعودية بعد مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 5.5% عند 7334.87 نقطة بعدما قال التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء إن الأمير محمد بن نايف بايع الأمير محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد.
* أسهم سامبا تقفز 10.3% والراجحي 10% ومصرف الإنماء 9.08% وسابك 2.35% وسبكيم 5.36% والمتقدمة للبتروكيماويات 5.03%.
* أسهم كيان تكسب 5.78% وبترورابغ 1.6% والحكير 4.84% وصافولا 4.5% والمراعي 9.09% وزين 3.6% وموبايلي 1.52%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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