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جني أرباح في بورصة السعودية صباحا بعد ارتفاعات قوية أمس

Thu Jun 22, 2017 7:40am GMT
 
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0706 جمت -

* الأسهم السعودية تشهد موجة من جني الأرباح في بداية معاملات اليوم بعدما قفز مؤشرها أكثر من خمسة في المئة أمس الأربعاء بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان، صاحب برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وليا للعهد وإعلان إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أنها ستدرس رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.77% إلى 7278.15 نقطة.

* أسهم بنك الرياض تنزل 0.19% والراجحي 0.57% ومصرف الإنماء 3.3% وسابك 1.53% وينساب 0.36% وسبكيم 0.14% والمتقدمة للبتروكيماويات 1.4% وكيان 1.8% وبترورابغ 0.7%.

* أسهم صافولا تخسر 0.9% والمراعي 2.89% والاتصالات السعودية 1.47% واستقرار أسهم زين.

* أسهم الحكير تكسب 0.37% وجرير 1.55% وموبايلي 0.2% واتحاد عذيب 0.47%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 